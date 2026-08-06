حكم تاريخي في بريطانيا: مناهضة الصهيونية معتقد فلسفي محمي بالقانون

ويرسخ هذا الحكم سابقة قانونية ملزمة داخل المملكة المتحدة، تمنع المؤسسات وأرباب العمل من فصل الأفراد أو اتخاذ إجراءات عقابية بحقهم لمجرد تبنيهم مواقف مناهضة للصهيونية أو إظهار التضامن مع القضية الفلسطينية.وأوضحت المحكمة في حيثيات قرارها أن طرح الصهيونية بوصفها أيديولوجيا عنصرية أو استعمارية يندرج ضمن التحليل الفكري المتماسك والواضح، مما يجعله مستحقاً للحماية القانونية باعتباره رأياً ومعتقداً فلسفياً مكفولاً في المجتمعات الديمقراطية.