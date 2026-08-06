ترامب: إيران اتصلت بي لتجنب أكبر هجوم منذ الحرب العالمية الثانية

وقال أنه قد تنجح المحادثات أو تفشل ونحن مستعدون لشن هجوم ضد إذا استدعت الضرورة"، لافتا الى ان " المحادثات تسير بشكل جيد وإيران اتصلت بي لأنها لا تريد التعرض لأكبر هجوم منذ الحرب العالمية الثانية".واردف: " تصنع حاليا كميات ضخمة من الذخائر وتشحنها داخليا فورا حسب الحاجة، مشيرا إلى أن شركات الأمريكية تبني أكبر عدد من المنشآت والمصانع في تاريخ البلاد".وتابع، ان "الولايات المتحدة تمتلك كميات هائلة من الذخائر لا سيما من أنواع معينة ومحددة".