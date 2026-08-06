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معلومات صادمة عن الرجل المسلح قرب نادي ترامب للغولف
دوليات
2026-08-06 | 02:00
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
218 شوهد
السومرية
نيوز- دولي
كشفت تقارير أن الرجل المسلح المتهم باستطلاع نادي
ترامب
الوطني للغولف في جنوب
كاليفورنيا
قبل زيارة
الرئيس دونالد ترامب
، هو جندي سابق في مشاة
البحرية الأمريكية
.
وذكرت السجلات العسكرية أن جانين جون تايلي (38 عاما)، من مدينة داوني، خدم في سلاح مشاة البحرية بين عامي 2008 و2016، ووصل إلى رتبة عريف ضمن كتيبة الاستطلاع الأولى في معسكر بندلتون، كما شارك في عمليات بالعراق بين 2008 و2009 وأفغانستان عام 2010.
ويظهر ملفه العسكري أنه حصل على ميداليتين للسلوك الجيد من مشاة البحرية، تمنحان تقديرا لفترات متكررة من الخدمة المشرفة والمنضبطة، إلى جانب تكريم من وحدة تابعة للبحرية الأمريكية تقديرا للأداء المتميز لوحدته، بالإضافة إلى ميداليات أخرى في إطار مكافحة الإرهاب.
وقال مصدر في أجهزة إنفاذ القانون لصحيفة "
كاليفورنيا
بوست" إن المحققين الفيدراليين يحققون في تاريخ تايلي، بما في ذلك ما إذا كانت لديه أي صلات بجماعات متطرفة أو علاقات بالرجال من كاليفورنيا الذين كانوا في قلب مخطط إرهابي تم إحباطه خلال فعالية UFC في
البيت الأبيض
.
ويواجه تايلي اتهامات فيدرالية بعد العثور عليه مسلحا في نادي
ترامب
الوطني للغولف في لوس أنجلوس قبل أيام من زيارة الرئيس للموقع في 4 اب لجمع التبرعات.
وقال المدعون الفيدراليون إن عناصر الأمن رصدوه في 31 يوليو وهو يتجول في ملعب الغولف ويرتدي سماعة أذن ويلتقط صورا ومقاطع فيديو للتحضيرات الأمنية، قبل أن يعود إلى النادي في 2 اب ويدعي كذبا أنه يعمل ضمن فريق أمني تابع لوزارة الخارجية، كما أقر بوجود سلاح محمل داخل شاحنته.
وعثرت السلطات في شاحنته على مسدس محمل وذخيرة ومناظير وشارة تحمل عبارة "عميل حماية أمنية"، إضافة إلى العثور في منزله على بندقية معدلة بشكل غير قانوني، وأسلحة أخرى، وسترة واقية من الرصاص، ومعدات اتصالات ودفاتر تحتوي على عبارات وصفها المحققون بالمقلقة.
كما اكتشف عناصر الأمن الذين استجابوا للموقع أن تايلي كان مطلوبا في قضية سرقة منفصلة في مدينة إل سيغوندو.
ووجهت إليه تهمة حيازة بندقية قصيرة الماسورة غير مسجلة، وهي جناية قد تصل عقوبتها إلى السجن 10 سنوات، كما يواجه اتهامات منفصلة تتعلق بالأسلحة في محكمة لوس أنجلوس.
وقال
مكتب التحقيقات الفيدرالي
إن تصرفات تايلي "أثارت علامات حمراء خطيرة"، مؤكدا أن التحقيق مستمر، فيما قال مسؤولون إن القبض عليه قبل زيارة ترامب حال دون وقوع "موقف خطير محتمل".
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مكتب التحقيقات الفيدرالي
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