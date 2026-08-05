ترامب: نتحدث مع الإيرانيين وسنرى ما سيحدث

كشف الرئيس الأمريكي ، عن محادثات بين بلاده وإيران، مشيرا الى أنه سيرى ما سيحدث.

وقال في كلمة له، "نتحدث مع الإيرانيين وسنرى ما سيحدث، كنا نستعد لشن أكبر هجوم منذ الحرب العالمية الثانية لكن الإيرانيين طلبوا مني إجراء المحادثات".

وأضاف "وجهنا ضربات قوية لإيران وأفضل التوصل لاتفاق ولا يمكن لها امتلاك سلاح نووي".

وكان نائب ، صرح الأربعاء، بأن بلاده تلقت رسائل من تفيد باستعدادها للعودة إلى التزاماتها.