واشنطن ولندن تؤكدان التمسك بضمان المرور الآمن عبر مضيق هرمز

بحث وزير الخارجية الأمريكي مع نظيره البريطاني إد ميليبند ملفات أمن أوروبا والوضع حول ، وأكدا التمسك بضمان المرور الآمن عبر .

وجاء في بيان للخارجية الأمريكية بهذا الصدد، اليوم الأربعاء، أنهما "بحثا أهمية تولي أوروبا دورا أكبر في ضمان أمنها".