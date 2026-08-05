سوريا.. قتيلان بإطلاق نار داخل محل تجاري في ريف درعا

قتل شخصان اليوم الأربعاء، جراء تعرضهما لإطلاق نار مباشر من قبل مجهولين، أثناء وجودهما داخل محل تجاري يعود لهما في مدينة الصنمين بالريف الشمالي لمحافظة درعا السورية.



وبحسب مصادر محلية، أقدم مسلحون مجهولون على استهداف الرجلين بالرصاص داخل مكان عملهما، قبل أن يلوذوا بالفرار، فيما لم تُعرف دوافع الهجوم أو هوية المنفذين حتى لحظة إعداد الخبر.



وتشهد بين الحين والآخر حوادث اغتيال واستهدافات مسلحة تطال مدنيين وعاملين في قطاعات مختلفة، وسط استمرار المطالبات بضبط حالة الفلتان الأمني وملاحقة المتورطين في هذه العمليات.