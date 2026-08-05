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الحوثيون يعلنون استهداف سفينة سعودية بخليج عدن
دوليات
2026-08-05 | 14:35
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
روسيا اليوم
82 شوهد
أعلنت حركة "أنصار الله" اليمنية (الحوثيون) اليوم الأربعاء، أنها "استهدفت سفينة "Daisy" النفطية
السعودية
في
خليج عدن
.
وقال المتحدث العسكري باسم الحوثيين
العميد يحيى سريع
في بيان له: "تمكنت القوات المسلحة اليمنية من استهداف سفينة "Daisy" النفطية
السعودية
في
خليج عدن
وذلك بصاروخ باليستي وقد حققت العملية هدفها بنجاح، وتمت إصابة السفينة وإجبارها على العودة".
وأشار إلى أن هذا الاستهداف "يأتي في إطار فرض قرار حظر الملاحة البحرية على العدو السعودي وفق معادلة الحصار بالحصار"، حسب قوله.
ويأتي ذلك بعد ساعات من إعلان الحركة نفسها استهداف سفينة النفط السعودية "وفاء" بعدد من الصواريخ في البحر الأحمر، مؤكدة أن الإصابة كانت دقيقة.
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