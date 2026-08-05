وقال مسؤول في إن الاجتماعات اختتمت في وقت مبكر عند الساعة الثالثة والنصف بعد الظهر بالتوقيت المحلي، بسبب التطورات على الأرض، مؤكدا أن المحادثات ستستأنف الخميس وفق الترتيبات الحالية.وأفادت مصادر دبلوماسية بأن تعليق المفاوضات جاء بعد طلب الجانب الأمريكي إجراء مشاورات، فيما أشارت مصادر أخرى إلى أن السفير الإسرائيلي لدى يحيئيل لايتر طلب وقف المحادثات مؤقتا على خلفية ما وصفه بـ"تسريبات مضللة" صادرة عن الوفد اللبناني، بدوره أفاد مصدر دبلوماسي لبناني بأن الوفد الأميركي طلب تعليق المفاوضات لإجراء مشاوراته الخاصة.وأكدت المصادر أن المحادثات من المتوقع أن تستأنف صباح الخميس، لكن المصدر الدبلوماسي اللبناني أشار إلى أن التطورات الميدانية الكبيرة قد تحول دون استئناف المفاوضات الفنية الحساسة، لافتا إلى استمرار الاتصالات لخفض التصعيد.وأكدت الأمريكية أن المناقشات كانت مثمرة للغاية، وتركزت على ملفات سياسية وعسكرية، مشيرة إلى أن الفرق الفنية أحرزت تقدما في تحديد تفاصيل تنفيذ "الإطار الثلاثي" الموقع بين ولبنان والولايات المتحدة في يونيو، والهادف إلى إنهاء الأعمال القتالية بين إسرائيل وحزب الله.وتأتي هذه التطورات في ظل تصعيد ميداني ، حيث أصدر الجيش الإسرائيلي أمرا بإخلاء بلدة ، قبل أن يعلن تنفيذ ضربات دقيقة ضد أهداف لحزب الله، متهما الجماعة بخرق اتفاق وقف إطلاق النار.