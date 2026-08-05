بعد فوزه بانتخابات ميشيغان.. ترامب يهاجم "عبد الرحمن السيد"

واعتبر في تدوينة عبر حسابه على منصة "تروث سوشيال" الأربعاء، أن هذه النتيجة تمثل "خبرا عظيما للحزب الجمهوري"، باعتبار أن السيد "شيوعي فاشل يكره اليهود وإسرائيل"، وفق تعبيره.ومن المقرر أن يواجه السيد، في الانتخابات العامة المقررة في المقبل، المرشح الجمهوري المدعوم من ترامب، ، وذلك بعد تجاوزه في الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي منافسته هايلي ستيفنز.وانتقد ترامب، استطلاعات الرأي التي سبقت الانتخابات، معتبرا أنها أخطأت مرة أخرى في تقدير نتيجة السباق، خاصة بعدما حققت ستيفنز نتيجة أفضل مما كان متوقعا، بحسب تعبيره.واعتبر ترامب، أن "سياسات الديمقراطيين المجنونة لن تؤدي إلا إلى مزيد من التدهور"، على حد تعبيره.وتعد ولاية ميشيجان المتأرجحة حاسمة للآمال التي يعلقها الحزب الديمقراطي على انتخابات التجديد النصفي للكونجرس المقررة في نوفمبر المقبل لاستعادة السيطرة على .