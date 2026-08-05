بولندا تسعى لتعزيز الوجود العسكري الأمريكي على أراضيها.. قواعد دائمة

وتستهدف بولندا، الدولة العضو بحلف شمال الأطلسي «الناتو»، التي تتشارك حدودًا مع أوكرانيا وروسيا، تعزيز الوجود العسكري الأمريكي.ويتمركز حاليًا نحو 10 آلاف جندي أمريكي في بولندا، ينتشر معظمهم في إطار وجود تناوبي.ويأتي الإعلان بعد بدء ، الأسبوع الماضي، مراجعة رسمية لوجودها العسكري في أوروبا، بهدف دفع إلى تحمل «المسؤولية الأساسية عن دفاعها التقليدي».وقال نائب البولندي بافيل زاليفسكي، للتلفزيون الرسمي « إنفو»، إن المرحلة الأولية من العملية أُنجزت، وإن الإرادة السياسية لإنشاء القاعدة قائمة منذ فترة.وأضاف أن أبلغت وارسو بتشكيل فريق أمريكي سيكون شريكًا لبولندا في المحادثات، مشيرًا إلى أن الجانبين بدآ تبادل مقترحات، لكنها لم تصبح رسمية بعد.وتسعى بولندا، التي تؤدي دورًا استراتيجيًا على الجناح الشرقي لحلف «الناتو»، إلى تعزيز قدراتها الدفاعية من خلال إنفاق مليارات الدولارات على التسليح، ولا سيما من الولايات المتحدة.وتخصص وارسو نحو 5% من ناتجها المحلي الإجمالي للإنفاق الدفاعي، وهي من أعلى النسب بين دول الحلف.ويأتي ذلك أيضًا بعد انتقادات أمريكية لعدد من الدول الأوروبية التي رفضت السماح باستخدام قواعد «الناتو» على أراضيها خلال الحرب مع .كما هدد بيت هيغسيث بخفض مساهمة بلاده في موازنة الحلف إذا لم تلتزم بعض الدول بالتعهدات التي أقرتها خلال قمة «الناتو» في لاهاي.وكانت الدول الأعضاء في الحلف قد تعهدت خلال تلك القمة بتخصيص ما لا يقل عن 5% من ناتجها المحلي الإجمالي للإنفاق على الأمن بحلول عام 2035، منها 3.5% للإنفاق العسكري المباشر.