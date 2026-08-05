واشنطن تعلن عن مكافآت بقيمة 102 مليون دولار لملاحقة قادة كارتل "CJNG"

وقالت الوزارة إن المكافآت تأتي ضمن برنامجي مكافآت "NRP" ومكافآت الجريمة المنظمة العابرة للحدود "TOCRP"، وبالتنسيق مع عدد من أجهزة إنفاذ القانون الأمريكية، بهدف استهداف قيادة الكارتل وتعطيل شبكاته المرتبطة بتهريب المخدرات والجريمة المنظمة.ويتصدر قائمة المكافآت مبلغ يصل إلى 25 مليون دولار مقابل معلومات عن المعروف باسم "بيلون"، الذي تولى قيادة الكارتل بعد وفاة مؤسسه نيميسيو روبين أوسيغويرا سيرفانتس، الملقب بـ"إل مينشو".كما تشمل المكافآت مبالغ تصل إلى 15 مليون دولار بحق عدد من كبار قادة التنظيم، إضافة إلى مكافآت أخرى تتراوح بين مليوني دولار و10 ملايين دولار بحق مطلوبين آخرين.كما أعلنت الخارجية الأمريكية فرض قيود على التأشيرات بحق 65 شخصا من أفراد العائلات أو المقربين من العناصر المرتبطة بالكارتل، وإلغاء 26 تأشيرة سابقة، في إطار إجراءات تهدف إلى منع دخول الأشخاص المرتبطين بأنشطة تهريب المخدرات إلى .وأكدت الوزارة أن الإجراءات الجديدة تأتي ضمن جهود لمواجهة ما وصفته بـ"كارتلات الإرهاب المرتبطة بالمخدرات"، مشيرة إلى أن كارتل CJNG يعد من أكثر المنظمات الإجرامية عنفا وخطورة في المنطقة، وينشط في تهريب الفنتانيل والكوكايين والهيرويين والميثامفيتامين.وأضافت أن برامج المكافآت التابعة لها أسهمت خلال السنوات الماضية في تقديم عشرات المطلوبين للعدالة، مؤكدة استمرار التعاون مع أجهزة إنفاذ القانون لتعطيل شبكات الجريمة المنظمة العابرة للحدود.