"نفذته امرأة".. أربع إصابات بحادثة طعن في لندن

وأعلن متحدث باسم خدمة الإسعاف في ، اليوم الأربعاء، تلقي 4 مصابين للعلاج في موقع الحادث، ونقلهم إلى "مركز الصدمات" الرئيسي، في "شارع إنديل" القريب من الموقع، والمتخصص في الإصابات الخطرة.وقالت شرطة العاصمة البريطانية، إن المصابين هم 4 رجال تبلغ أعمارهم 34 و39 و42 و52 عاما، تعرضوا للطعن.وأكدت اعتقال امرأة (تبلغ 47 عاما) للاشتباه في حيازتها سلاحا هجوميا وتنفيذ الاعتداء.وأوضحت الشرطة أن منفذة عملية الطعن، يُعتقد أنها "تعاني من مشكلات نفسية"، دون المزيد من التوضيح.