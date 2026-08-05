القبض على 10 إسرائيليات في لبنان

وأشارت الصحيفة إلى أن الجيش الإسرائيلي يواصل عمليات تمشيط إضافية للتأكد من عدم وجود متسللات أخريات.وخلال مقابلة أجرتها الفتيات مع موقع ynet أثناء محاولتهن الفرار من قوات الجيش، قلن: "نحن في بهدف إقامة مستوطنة. يجب استيطان هذه المنطقة من أجل الانتصار في الحرب. وإذا لم نستوطنها الآن، فإن جميع إنجازات هذه الحرب ستضيع، كما حدث بعد الأولى وحرب لبنان الثانية وفي ".وأضافت الفتيات: "سياسة الحكومة لم تتغير بعد، ولذلك نعمل أيضا بشكل مكثف على مستوى التوعية والتأثير في الرأي العام من أجل تغييرها".