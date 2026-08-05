طهران: التوصل لاتفاق مع عُمان لا يعني فتح مضيق هرمز

وقال نائب ، "التفاهم بين وسلطنة بشأن ترتيبات بات في مراحله النهائية"، مردفا "توصلنا لتفاهمات مع عمان بشأن خرائط مسارات دخول وخروج السفن من مضيق هرمز".

وأضاف "بحثنا مع عمان إنشاء لإدارة الملاحة بهرمز والحصول على إحداثيات السفن"، معتبرا أن "التوصل لاتفاق مع عمان لا يعني فتح مضيق هرمز لأن فتحه له متطلبات خاصة".



وكانت الخارجية الإيرانية أعلنت، اليوم الأربعاء، عن الاتفاق مع بشأن الملاحة في مضيق هرمز.

بدوره حذر الرئيس الأمريكي من أن مضيق هرمز سيفتح قريبا وإلا ستتلقى إيران ضربات قاسية، مشيدا بتقدم المفاوضات الجارية وتوفر الوقت الكافي أمام الطرفين للتوصل إلى اتفاق.