روسيا تعلن إسقاط 200 مسيرة أوكرانية

وجاء في بيان الوزارة: "خلال الفترة من الساعة 8:00 (صباحا) حتى الساعة 20:00 (مساء) بتوقيت ، اعترضت منظومات الدفاع الجوي وأسقطت 200 مسيرة أوكرانية في أجواء عدد من المقاطعات".

وأضاف: "شملت المقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وليبيتسك وأوريول وريازان وتولا وموسكو وضواحيها وإقليم كراسنودار وجمهورية وجمهورية بشكيريا وجمهورية تتارستان وفوق مياه ".