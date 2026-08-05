في نيويورك.. اعتقال متهم بإحراق كنيسة بعد سرقته "شطيرة"

ألقت الشرطة الأمريكية القبض على رجل يشتبه في إحراقه كنيسة تاريخية في بروكلين يعود عمرها إلى 173 عاما، بعدما ضبطه شرطي وهو يحاول سرقة شطيرة وقطع دونات من متجر في منطقة ميدتاون.

وقالت مصادر وفق صحيفة " بوست" إن جون (24 عاما) حاول مغادرة المتجر الواقع في شارع بنيويورك، قرابة الساعة 1:39 فجرا، بعدما أخذ شطيرة ديك رومي مجانية، وعبوة كوكاكولا، وقطع دونات دون دفع ثمنها، إلا أن الشرطي، الذي كان يؤدي مهمة أمنية داخل المتجر، أوقفه وألقى القبض عليه.

وبعد التحقق من هويته، اكتشف عناصر الشرطة أن جونز مطلوب بموجب مذكرة توقيف بتهمة إضرام النار في كنيسة ساوث بوشويك ريفورمد التاريخية.



ووفقا للمصادر، كانت السلطات تشتبه في أن جونز يقف وراء الحريق الضخم، الذي بلغ مستوى ثلاثة إنذارات، واندلع في 19 حزيران، متسببا في تدمير البرج التاريخي للكنيسة وإلحاق أضرار جسيمة بمبناها الداخلي، ما حرم المصلين من مكان لإقامة شعائرهم.



