بزشكيان يتحدث عن صعوبة التواصل مع "المرشد الأعلى"

وجاءت تصريحات خلال مقابلة مع التلفزيون الإيراني الرسمي.وسبق للرئيس الإيراني القول في 21 تموزالماضي، إن "مستوى التفاعل" مع المرشد يتزايد يوما بعد يوم، حسب تعبيره.ولم يظهر السيد مجتبى في أي تسجيل مصور ولم يحضر مناسبات عامة، بما فيها تشييع جنازة والده، واقتصرت النشاطات المعلن عنها، على بيانات مكتوبة يبثها الإعلام الرسمي وتنسب إلى المرشد.