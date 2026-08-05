الحوثيون يعلنون استهداف سفينة سعودية في خليج عدن

أعلنت حركة "أنصار الله" اليمنية (الحوثيون) اليوم الأربعاء، أنها "استهدفت سفينة سعودية في .

وقال المتحدث العسكري باسم الحوثيين في بيان له: "تمكنت القوات المسلحة اليمنية من استهداف سفينة "Daisy" النفطية في وذلك بصاروخ باليستي وقد حققت العملية هدفها بنجاح، وتمت إصابة السفينة وإجبارها على العودة".

وأشار إلى أن هذا الاستهداف "يأتي في إطار فرض قرار حظر الملاحة البحرية على السعودية وفق معادلة الحصار بالحصار"، حسب قوله.



ويأتي ذلك بعد ساعات من إعلان الحركة نفسها استهداف سفينة النفط السعودية "وفاء" بعدد من الصواريخ في البحر الأحمر، مؤكدة أن الإصابة كانت دقيقة.