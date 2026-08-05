مباحثات سعودية أمريكية لتعزيز التعاون الدفاعي والعسكري

وقالت في بيان إن، الرويلي استعرض مع ليهي آفاق التعاون الدفاعي والعسكري بين البلدين الصديقين، وبحثا سبل تطويره بما يحقق المصالح المشتركة.

ويأتي هذا اللقاء في إطار التعاون الدفاعي الاستراتيجي الممتد بين والولايات المتحدة، والذي يهدف إلى تعزيز ، ودعم قدرات الردع، ومواجهة التهديدات المشتركة ويشمل هذا التعاون تنسيقاً عسكرياً مستمراً واتفاقيات دفاعية عدة، إلى جانب التعاون على حماية الملاحة البحرية.



كما تسهم هذه الشراكة في رفع مستوى الجاهزية وتعزيز تكامل القدرات العسكرية بين البلدين، عبر لقاءات دورية بين كبار القادة العسكريين لتبادل الرؤى ومتابعة مسار التعاون المشترك، وفق البيان.