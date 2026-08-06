بزشكيان: التواصل مع مجتبى خامنئي صعب للغاية

ولم يظهر مجتبى علنا منذ توليه منصب الزعيم الأعلى، خلفا لوالده آية الله ، الذي قتل في الضربات الأولى التي شنتها وإسرائيل على في شباط 2026.ويقتصر خروج مواقف خامنئي الابن حتى الآن على بيانات مكتوبة تنشر عبر وسائل الإعلام الرسمية والحسابات الحكومية، دون إرفاق أي صور أو تسجيلات صوتية أو مصورة جديدة، وهو ما فسرته مصادر مقربة باعتبارات صحية وأمنية.يذكر أن بزشكيان كان قد صرح في مقطع فيديو نشر في 21 تموز بأن مستوى "التفاعل" مع الزعيم الأعلى "يتزايد يوما بعد يوم"، قبل أن يعود ويقر الأسبوع الماضي بصعوبة التواصل معه حاليا.وتتضارب الروايات حول حالة مجتبى خامنئي الصحية، وكانت ثلاثة مصادر مقربة منه قد ذكرت لوكالة رويترز في نيسان أن الهجوم ألحق به إصابات بالغة في الوجه والساقين، بينما أشارت تقارير أخرى إلى أنه بخير ويمارس مهامه رغم الإصابات.