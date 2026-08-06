ماذا حصل في مضيق هرمز فجر اليوم؟

وذكرت الهيئة في إخطار ملاحي أن الواقعة حدثت على بعد نحو تسعة أميال بحرية جنوب شرقي منطقة كمزار في سلطنة عُمان، مشيرة إلى عدم ورود أي تقارير عن أضرار بيئية أو إصابات جراء الحادث.كما لفتت الهيئة إلى أن الناقلة وطاقمها بخير.وأضافت الهيئة أن البلاغ لا يزال قيد المتابعة، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل بشأن أسباب الانفجارين أو طبيعتهما، في حين تواصل السلطات المختصة مراقبة الوضع البحري في المنطقة.