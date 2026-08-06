فانس: التفاوض مع إيران "معقد وشائك"

وأضاف فانس في مقابلة مع شبكة " نيوز" أن مهمة هي إدارة هذا الملف بما يحقق أفضل نتيجة للشعب الأمريكي ولرئيس .وفي سياق مرتبط، توقع فانس أن تؤدي التطورات المتوقعة في النهاية إلى انخفاض أسعار النفط واستمرارها عند مستويات منخفضة، مع منع بشكل قاطع من امتلاك سلاح نووي، ما سيعزز موقع الولايات المتحدة استراتيجيا.وأشار إلى أن سعر النفط كان عند 79 دولارا للبرميل في ذلك اليوم، موضحا أن العملية التفاوضية لا تزال جارية، وأن بعض المحاولات لاستباق النتائج أو الحكم المسبق على مسارها غير دقيقة في هذه المرحلة.وتأتي هذه التصريحات في وقت تنفي فيه إيران رسميا إجراء مفاوضات مباشرة مع الولايات المتحدة، حيث صرح نائب ، ، الأربعاء، بأن لم تقرر بعد ما إذا كانت ستمضي في تنفيذ مذكرة التفاهم المتفق عليها بين البلدين.