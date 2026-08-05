تحذير أممي عاجل من تفشي إيبولا في الكونغو

ودعا إلى "تعزيز عاجل وكبير" للإجراءات، وذلك خلال زيارته الثانية إلى منذ إعلان التفشي في منتصف مايو الماضي.وقال غيبريسوس في منشور له على منصة "إكس" عقب اجتماعاته مع المسؤولين والشركاء: "نتفق جميعا على أن من الضروري تعزيز الجهود بشكل عاجل وكبير في جميع مجالات الاستجابة بمشاركة جميع الشركاء"، وأشار إلى أن عدد الحالات الجديدة تضاعف في بعض البؤر خلال الأسبوع الماضي فقط.ووفقا لأحدث بيانات حتى يوم الاثنين، بلغ إجمالي الحالات المؤكدة 3,874 إصابة، بينها 1,751 حالة وفاة، مما يجعل هذا التفشي الأسرع انتشارا في تاريخ المرض، وثاني أكبر تفشٍّ للإيبولا على الإطلاق بعد وباء غرب إفريقيا 2014-2016.ويأتي هذا التصعيد في وقت لا يتوفر فيه أي لقاح أو علاج معتمد للسلالة المسببة للتفشي، وهي "بونديبوجيو"، التي ظهرت فقط في تفشيين سابقين عامي 2007 و2012، وقد سجلت معدل وفيات وصل إلى 45% بين الحالات الأخيرة، وفقا لتقارير رسمية.