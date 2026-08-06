اتصالات غير معلنة تمهد لاجتماع مرتقب بين حزب الله والقيادة السورية

ونقلت الصحيفة عن مصدرين سوريين مطلعين قولهما، إن "اتصالات جرت بعيداً عن الأضواء خلال الفترة الماضية بين قيادة والجانب السوري، قد تفضي إلى عقد اجتماع رسمي بين الجانبين في المستقبل القريب"، في خطوة وُصفت بأنها قد تفتح مساراً جديداً في طبيعة التواصل السياسي والأمني بين الطرفين.وبحسب المصدرين، فإن إعلان الأمين العام للحزب استعداده لعقد اجتماع علني مع القيادة السورية لم يكن خطوة مفاجئة، بل جاء ثمرة مفاوضات ومشاورات تمهيدية سابقة هدفت إلى وضع الأطر العامة للقاء المرتقب.وأشار المصدران إلى أن هذه التحركات ما تزال في إطار الترتيبات الأولية، دون تحديد موعد النهائي أو المكان المحتمل للاجتماع، وسط ترقب سياسي لما قد يحمله هذا اللقاء من دلالات وانعكاسات على المشهد الإقليمي.