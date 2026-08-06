إيران تعلن قرب إبرام اتفاق مع عُمان بشأن الملاحة في مضيق هرمز

وأوضح غريب آبادي أن "الاتفاق المرتقب لا يعني إعادة فتح المضيق بشكل كامل، بل يمثل نموذجاً جديداً لتنظيم حركة الملاحة يختلف عن الترتيبات المعمول بها خلال العقود الستة الماضية"، مشيراً إلى أنه "سيسمح بمرور جزء كبير من السفن عبر المياه الإقليمية الإيرانية"، بحسب ما نقلته "إرنا".وقال المسؤول الإيراني إن "أي تفاهم بشأن يجب أن يتم حصراً بين ومسقط"، مضيفاً أن "تطبيق الترتيبات الجديدة سيؤدي إلى إغلاق المسارات المؤقتة الأخرى المستخدمة حالياً في ".وأشار غريب آبادي إلى أن "جزءاً كبيراً من مسارات دخول السفن وخروجها سيعتمد على المياه الإقليمية الإيرانية"، معتبراً أن التوترات والصراعات التي شهدها المضيق خلال الفترة الماضية جاءت نتيجة التدخلات الأمريكية.وفي السياق ذاته، أكد المسؤول الإيراني أن بلاده لم تجرِ أي مفاوضات مع بشأن هذا الملف خلال الفترة الأخيرة، موضحاً أن مسار التفاهم حول مضيق هرمز يقتصر على وسلطنة عُمان فقط.وأضاف أن "طهران تلقت رسائل من تشير إلى استعدادها للعودة إلى التزامات سابقة، لكنه شدد على أن ذلك لا يرتبط بالمباحثات الجارية مع عُمان بشأن تنظيم حركة الملاحة في المضيق".ويُعد مضيق هرمز أحد أهم الممرات البحرية والحرجة عالمياً، حيث تمر عبره نسبة كبيرة من صادرات النفط والطاقة والتجارة الدولية.