الصحة العالمية تطلق تحذيراً شديداً: تفشي "إيبولا" بالكونغو يتجاوز سرعة الاستجابة

وقال غيبريسوس في منشور عبر حسابه على منصة "إكس"، عقب لقائه عدداً من المسؤولين الحكوميين في العاصمة ، إنه "بعد مرور نحو ثلاثة أشهر على تفشي فيروس إيبولا، تضاعفت أعداد الإصابات الجديدة في بعض المناطق الأكثر تضرراً من الوباء".وتعد هذه الزيارة الثانية التي يقوم بها مدير المنظمة الأممية إلى منذ الإعلان الرسمي عن تفشي الفيروس في منتصف أيار/مايو الماضي.وأضاف غيبريسوس: "اتفقنا جميعاً على أنه يتعين تكثيف الجهود بصورة عاجلة وضخمة على جميع ركائز الاستجابة، وبمشاركة جادة من جميع الشركاء الدوليين".وأظهرت أحدث بيانات في الكونغو تسجيل 3,874 حالة إصابة مؤكدة، من بينها 1,751 حالة وفاة حتى يوم الاثنين الماضي.