بريطانيا تفرض عقوبات جديدة على روسيا

وذكرت الحكومة البريطانية أنها أضافت 13 كياناً جديداً بموجب قوانينها المتعلقة بالعقوبات على ، وفرضت قيوداً على ستة بنوك في روسيا وست سفن وشركة لإدارة السفن مقرها الهند.وفرضت عقوبات على أكثر من 3200 فرد وشركة وسفينة بموجب قوانينها الخاصة بالعقوبات على روسيا، والتي استهدفت بالعديد منها قطع عائدات النفط عن روسيا منذ غزوها أوكرانيا في عام 2022.