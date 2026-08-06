الكويت تغلق المدرسة الإيرانية الوحيدة في البلاد

وجاء في نص القرار الرسمي الذي اطلعت عليه "فرانس برس"، أن "وزير التربية أصدر قراراً يقضي بإلغاء الترخيص التعليمي للمدرسة الإيرانية الخاصة وإغلاقها نهائياً"، موضحاً أن القرار استند إلى "القوانين المنظمة وتقارير للتعليم الخاص".كما نص القرار على "تعليق قبول أي طلبة جدد اعتباراً من العام الدراسي (2026/2027)"، داعياً أولياء الأمور إلى "استكمال إجراءات نقل أبنائهم إلى مدارس أخرى قبل انطلاق العام الدراسي الجديد".ولم يحدد المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، السبب المباشر لهذا الإجراء.