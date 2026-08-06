دوي انفجارين في جزيرة قشم الإيرانية

أفادت وسائل إعلام إيرانية، مساء الخميس، بدوي انفجارين في الإيرانية.

وقالت عن مصادر إيرانية، "دوي انفجارين في سببه التصدي لأهداف معادية عند مدخل ". وأضافت المصادر "نتائج التصدي لأهداف معادية عند مدخل مضيق هرمز ستعلن لاحقا"، من دون ذكر المزيد من التفاصيل.