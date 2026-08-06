طهران تدعو واشنطن إلى "الاعتراف" بالحقائق والالتزام بتعهداتها

وقال قاليباف في تدوينة على منصة "إكس" في إشارة إلى تصريحات : "هجوم واسع النطاق قادم.. انتظروا.. لا داعي، إنهم يريدون التفاوض.. هذه هي الدبلوماسية المسرحية التي تدور في حلقة مفرغة".ودعا رئيس إلى الاعتراف بالحقائق والالتزام بتعهداتها، وأوضح قاليباف قائلا: "لسنا بحاجة إلى المزيد من "العروض المسرحية".وكان نائب للشؤون القانونية والدولية ، قد صرح بأن بلاده تلقت رسائل من الولايات المتحدة تفيد باستعدادها للعودة إلى التزاماتها.