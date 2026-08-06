ترامب بشأن إيران: أعتقد أن الأمر سينتهي قريباً جداً

وقال في كلمة له، "أعتقد أن الأمر سينتهي قريبا جدا لأن الإيرانيين لا يمكن أن يستمروا على هذا الحال".وأضاف "نسيطر على حاليا ولدينا الحصار البحري الذي تقوده ".يشار الى أن حديث ترامب يأتي على خلفية اتفاق بين وعُمان على فتح مضيق هرمز، حيث أفادت تقارير إعلامية بأن البلدين وافقا على فتح المضيق أمام حركة الملاحة البحرية لمدة 60 يوما دون أي رسوم عبور.