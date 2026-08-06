القوات الأمريكية تسحب طائرات التزود بالوقود من "بن غوريون"

ووفقا لتقرير صادر عن قناة "N12"، يتزامن انسحاب القوات العسكرية مع توقعات واسعة النطاق بالتوصل لاتفاق دبلوماسي وشيك، على خلفية التطورات الأمنية الإقليمية المتسارعة.وحثت وزيرة النقل الإسرائيلية ، سلطات البلاد على إخلاء طائرات التزود بالوقود العسكرية لتجنب حدوث اضطرابات كبيرة في المطار خلال ذروة موسم .وتتوقع سلطات المطار مرور أكثر من 2.6 مليون مسافر عبر المطار خلال شهر آب الحالي، مسجلة بذلك أحد أعلى معدلات الازدحام منذ أحداث 7 تشرين الأول.