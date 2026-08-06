​"التحالف العربي" يعلن إصابة 11 مدنيا إثر "قصف حوثي" في السعودية

أعلن بقيادة فجر الجمعة، عن إصابة 11 مدنيا في منطقة نجران جنوب غربي المملكة إثر قصف لجماعة (الحوثيون) في .





وأوضح أن "المصابين منهم 7 سعوديين بينهم امرأة وطفل عمره 4 سنوات أصيب بحروق من الدرجة الثانية، ويمنيا، ومصريين، وباكستانيا". وقال اللواء الركن المتحدث باسم "تحالف دعم في " في بيان، إن "11 مدنيا أصيبوا في منطقة نجران نتيجة اعتداءات حوثية يوم الخميس".وأوضح أن "المصابين منهم 7 سعوديين بينهم امرأة وطفل عمره 4 سنوات أصيب بحروق من الدرجة الثانية، ويمنيا، ومصريين، وباكستانيا".

وأضاف أن "الحوثي نفذ اعتداءاته باستخدام المقاذيف العشوائية على الأعيان المدنية، مما يمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية، من خلال الاستهداف المتعمد للمدنيين والأعيان المدنية"، وفق قوله.



وفي وقت سابق، أكد المتحدث العسكري باسم الحوثيين ، أنهم مستمرون في معادلة "الحصار بالحصار" حتى إنهاء الحصار على اليمن.