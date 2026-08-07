مقتل 7 أشخاص في حادث إطلاق النار في مدرسة بتايلاند

وذكرت الصحيفة أن قائمة القتلى شملت ثلاثة معلمين وثلاثة طلاب، كما أصيب 15 شخصا ونقلوا إلى المستشفيات، اثنان منهم في حالة خطيرة.وأشارت إلى أن الطالب الذي أطلق النار في حرم المدرسة قد انتحر.وأفادت قناة Thai PBS أن المدرسة حددت هوية مطلق النار وهو طالب في الصف التاسع. وذكر تقرير القناة أنه أطلق عشرات الطلقات النارية في حرم المدرسة.وتعمل قوات الأمن والإنقاذ في موقع الحادث. وحثت الشرطة السكان المحليين على تجنب السفر إلى المنطقة.وتعرف مدرسة ثيبسيرين الثانوية، الواقعة في مقاطعة نونثابوري، إحدى ضواحي بانكوك في ، بأنها من أفضل المدارس في البلاد في إعداد الطلاب للالتحاق بالجامعة. ويدرس في المدرسة الطلاب من الصف الـ7 إلى الـ12.