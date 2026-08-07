الخزانة بشان رفع العقوبات عن شركتين عراقيتين: لا يعني حصانة دائمة

وقالت المتحدثة باسم شؤون الإرهاب والاستخبارات المالية في الأميركية، جيجي أوكونيل لقناة الحرة وتابعته ، ان "قرار رفع العقوبات جاء بعد مراجعة إدارية مستقلة، ولا يعكس أي تغيير في سياسة تجاه أو ".وشمل الشطب شركتي فلاي وعراق إكسبرس وطائرتين من طراز 737، كانت قد فُرضت عليها عقوبات بسبب اتهامات بتقديم خدمات أو دعم للفيلق الإيراني.واضافت ان "إزالة شركة فلاي بغداد من قائمة الأشخاص والكيانات المحظورة جاءت بعد عملية إعادة نظر إدارية شاملة".وأضافت أن القرار “لا يعكس أي تحول في السياسة الأميركية تجاه الحكومة الإيرانية أو فيلق التابع للحرس الثوري”.وكانت واشنطن قد فرضت، في كانون الثاني 2024، عقوبات على شركة فلاي بغداد وأسطولها ومالكها، بسبب ما قالت إنه تقديم دعم لفيلق القدس الإيراني وحلفاء في وسوريا ولبنان.ويعني القرار إزالة أسماء محددة من قائمة الأشخاص والكيانات المحظورة، بينما تبقى العقوبات الأميركية الأساسية المفروضة على إيران، بما في ذلك القيود على النفط والقطاع المالي والحرس الثوري، سارية من دون تغيير.وأكدت الوزارة أن "رفع العقوبات لا يعني حصانة دائمة"، مشيرة إلى "احتفاظ مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بصلاحية إعادة إدراج أي كيان إذا عادت الأسباب التي أدت إلى فرض العقوبات عليه".