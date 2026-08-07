السجن لامرأة بسبب اسم ابنها غير المألوف

وذكرت الصحيفة أن كيرستي لارسن، وهي أم للعديد من الأطفال، سمعت صوتا في حلم قبل ولادة طفلها الـ13، يحثها على تسمية ابنها الذي لم يولد بعد باسم بريدج (من الكلمة "bridge") والتي تعني الجسر، وبعد ذلك قررت اختيار الترجمة العبرية للجسر وهي "غيشر".إلا أن السلطات رفضت السماح لها باختيار هذا الاسم لابنها، إذ اعتبرته أجنبيا للغاية، وقد يؤثر سلبا على حياة الطفل وفقا لقوانين البلاد.وأصرت المرأة على موقفها وقررت استئناف القرار أمام المحكمة، لكن محاولتها باءت بالفشل، وفرضت عليها غرامة لم تستطع سدادها.ونقلت الصحيفة عن لارسن قولها إنه: "إذا قبلنا هذه الغرامة، فسنكون بذلك نعترف بنوع من الذنب".وبسبب رفضها دفع الغرامة، تم استبدال العقوبة بالسجن لمدة يومين.