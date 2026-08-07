الخارجية الباكستانية: توقيع اتفاقية دفاع مشترك بين باكستان والسعودية وتركيا

وذكرت الوزارة في بيان ان : " اتفاقية الدفاع تنص على أن أي هجوم مسلح ضد أي من الدول الثلاث يعد هجوما عليها جميعا"، مشيرة الى ان "اتفاقية الدفاع تهدف إلى تعزيز السلام والأمن والاستقرار في المنطقة وخارجها".وتابع، ان "اتفاقية الدفاع بين باكستان والسعودية وتركيا تعكس الالتزام المشترك بتعزيز الأمن"، مبينة ان " الاتفاقية لا تلغي أو تحل محل أي اتفاقيات ثنائية أو متعددة الأطراف".