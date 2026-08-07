علامات في إطارات سيارتك تكشف أعطالًا خطيرة

ويساعد شكل تآكل سطح الإطار على معرفة سبب المشكلة؛ فإذا تآكل أحد جانبي الإطار أكثر ، فقد يكون السبب خللا في ضبط زوايا العجلات، ما يجعل الإطار يلامس الطريق بزاوية غير صحيحة. وقد يرافق ذلك انحراف السيارة نحو أحد الجانبين أو شعور السائق بأن عجلة القيادة ليست مستقيمة أثناء السير.أما تآكل منتصف الإطار أو حوافه، فغالبا يرتبط بضغط الهواء غير المناسب. فالضغط الزائد يؤدي إلى تآكل منتصف الإطار بشكل أسرع، بينما يسبب انخفاض الضغط تآكل الحواف، إضافة إلى زيادة مقاومة التدحرج، وارتفاع استهلاك الوقود. لذلك ينصح بفحص ضغط الإطارات بانتظام، خاصة قبل الرحلات الطويلة.وقد يكشف التآكل المتعرج أو غير المنتظم عن مشكلة في نظام التعليق، مثل تلف المساعدات أو بعض المفاصل، ما يؤدي إلى عدم ثبات الإطار على الطريق وظهور اهتزازات أو أصوات غير معتادة أثناء القيادة.ووفق موقع SlashGear المتخصص في السيارات، فإن أنماط التآكل غير الطبيعية قد تكون دليلًا على وجود خلل ميكانيكي وليس مجرد تلف في الإطار نفسه.ومن العلامات التي تستدعي تغيير الإطار فورًا ظهور تشققات عميقة، أو انتفاخات في الجوانب، أو بروز الأسلاك الداخلية، أو وصول التآكل إلى مستوى خطير. فالإطار لا يخبر السائق فقط بموعد استبداله، بل قد يكون أيضًا إنذارًا مبكرًا عن مشكلة مخفية في السيارة تحتاج إلى معالجة قبل أن تتحول إلى خط.