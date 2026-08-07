إسبانيا تمهل إيطاليا حتى الأحد

وقالت الحكومة ، في بيان، إن الإجراءات الإيطالية "غير عادلة وتتعارض مع مصالح "، مؤكدة أن المهاجرين الذين وصلوا إلى جيب سبتة لم يتمكنوا من الدخول بحرية إلى .وتأتي الخطوة على خلفية أزمة تدفق المهاجرين إلى سبتة، التي أثارت جدلاً داخل الاتحاد الأوروبي بشأن أمن الحدود والعلاقات مع .