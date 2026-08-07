الخارجية السعودية: اتفاقية مكة للدفاع المشترك تعكس عمق الشراكة مع تركيا وباكستان

وقال إن الاتفاقية تعكس التزام الدول الثلاث بتعزيز الأمن الجماعي، مشيراً إلى أنها تسهم في إيجاد بيئة إقليمية أكثر أمناً واستقراراً بما يخدم شعوبها.ووقعت وتركيا وباكستان، الجمعة، اتفاقية " للدفاع المشترك"، التي تنص على أن أي هجوم مسلح على إحدى الدول الموقعة يعد اعتداءً على جميعها، وتهدف إلى تعزيز الردع المشترك وتطوير التعاون الدفاعي والعسكري ورفع مستوى الجاهزية والتنسيق بين الأطراف.