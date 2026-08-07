مسيرة تهاجم سفينة شحن تركية قبالة سواحل ميناء نوفوروسيسك الروسي

وذكر موقع "Haberdenizde.com" أن السفينة "MV Güllük" استُهدفت بطائرة مسيرة، مشيراً إلى أن الهجوم طال غرف إقامة الطاقم، من دون تسجيل وقوع قتلى أو إصابات.وأضاف أن السفينة ستُنقل إلى حوض بناء السفن لإجراء تقييم للأضرار وتنفيذ أعمال الإصلاح والصيانة اللازمة.من جهته، أفاد منظم حركة السفن "Gemi Trafik" عبر منصة "إكس"، بأن الجانب الأوكراني يقف وراء الهجوم الذي استهدف السفينة التركية.