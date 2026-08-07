الخزانة الامريكية: اتفاق محتمل لفتح مضيق هرمز.. والأسعار قد تنخفض

وقال بيسنت إن “اتفاقاً قد نراه اليوم أو غداً من شأنه أن يفتح لمدة 30 إلى 60 يوماً”، مبيناً أن فتح المضيق سيؤدي، بحسب تقديراته، إلى انخفاض أسعار الطاقة.وفي سياق آخر، قال الأمريكي إن بلاده تعمل على خنق الاقتصاد الإيراني، مدعياً أن معدلات التضخم في تتراوح بين 150 و180%، وأن تواجه صعوبات في دفع رواتب قوات جيشها.وبشأن مستقبل الملاحة في المضيق، أكد بيسنت أن مضيق هرمز “لن يعود إلى ما كان عليه”، عازياً ذلك إلى استخدام إيران، أو محاولتها استخدامه، “كنقطة اختناق”.