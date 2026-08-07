قتيل و6 مصابين جراء زلزال قوي في الصين

وقال مركز شبكات الزلازل الصيني، إن الزلزال وقع بعد الساعة الواحدة ظهراً بالتوقيت المحلي، وعلى عمق 6 كيلومترات، مبيناً أن الضحية لقي مصرعه إثر انهيار جدار أثناء محاولته الاحتماء، فيما وصفت إصابات المصابين بأنها طفيفة.

وأضاف أن السلطات المحلية أطلقت إجراءات الاستجابة الطارئة، وأرسلت فرق إنقاذ وطوارئ إلى المناطق المتضررة لتقييم الأضرار ومتابعة الأوضاع.

ويأتي الزلزال بعد نحو 10 أيام من هزات أرضية ضربت مناطق أخرى في ، بينها زلزالان بقوة 5.7 و5.8 درجات ضربا مقاطعة تشينغهاي شمال غربي البلاد في 28 تموز الماضي.