الدفاع الروسية: استهداف سفينتان لنقل البضائع تابعة لأوكرانيا بالبحر الأسود

وذكرت في بيان: "تم استهداف سفينتان لنقل البضائع تابعة للقوات الأوكرانية في ".وتشهد الفترة الاخيرة تصعيداً كبيراً بين واوكرانيا على العديد من المناطق المتنازع عليها.