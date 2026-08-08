"اليونيسف" توقف موظفا رفيعا بتهمة التجسس لصالح إسرائيل

وقال ، نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة: "ما يمكنني قوله لكم هو أن على علم بالادعاءات الخطيرة المتعلقة بأحد الموظفين وتتخذ الإجراء المناسب".وأضاف المتحدث: "إذا كانت هذه الادعاءات صحيحة، فإن مثل هذه التصرفات ستكون غير متسقة مع التزامات الموظفين بموجب ، ولوائح الموظفين ومعايير سلوك الخدمة المدنية الدولية، والتي تؤكد جميعها على أن مسؤوليات الموظفين هي مسؤوليات دولية، وليست وطنية، وتتطلب استقلال وحياد موظفي الأمم المتحدة".ويرأس الموظف، الذي يدعى ياهاف ليشنر، مكتب اليونيسف في العاصمة. وتردد أنه تم وضع ليشنر في إجازة إدارية.ووفقا لتحقيق أجراه موقع "دروب سايت" الإخباري بناء على رسائل بريد إلكتروني مسربة حصلت عليها مجموعة "هاندلا" للقرصنة، يزعم أن ليشنر قدم معلومات سرية من الأمم المتحدة إلى مسؤولين إسرائيليين عندما كان يخدم في . وتغطي رسائل البريد الإلكتروني التي تم تسريبها، والتي يستند إليها تحقيق "دروب سايت"عامي 2014 و2015 .