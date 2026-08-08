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مقتل 10 أشخاص بهجمات حوثية جديدة على مأرب اليمنية
دوليات
2026-08-08 | 02:43
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
97 شوهد
السومرية نيوز
– دولي
قُتل 10 أشخاص على الأقل، بينهم 8 من القوات الحكومية ومدنيان، في هجمات بالصواريخ والطائرات المسيّرة شنها الحوثيون، على مواقع عسكرية وأحياء سكنية ومخيمات للنازحين في محافظة مأرب.
وتأتي الهجمات غداة مقتل 58 عنصراً من القوات الحكومية في هجمات حوثية، في أعنف تصعيد يشهده
اليمن
منذ سنوات.
وأكدت مصادر مطلعة أن "قوات
المقاومة الوطنية
في اليمن أحبطت هجوما حوثيا باتجاه مواقعها شمال منطقة الحيمة بمحافظة
الحديدة
غربي اليمن".
وجاء ذلك بعد رصد تجمع عشرات المقاتلين واستهدافهم بقصف صاروخي قبل بدء الهجوم، مما أسفر عن سقوط قتلى في صفوف الحوثيين.
وأعقب ذلك تبادل للقصف المدفعي واستهداف تعزيزات حوثية في الغويرق، ورد الحوثيون بالمدفعية والدبابات وأطلقوا طائرة مسيرة، تمكنت قوات المقاومة من إسقاطها بواسطة منظومة تشويش إلكتروني.
من جانب آخر أعلنت القوات الجنوبية في اليمن التعامل مع مسيرات معادية غربي مدينة عدن.
وسط هذه الأجواء، دعا هانز غروندبيرغ،
المبعوث الخاص
للأمم المتحدة إلى اليمن، الأطراف اليمنية إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس، ووقف الأعمال التي تُشجّع على الرد العسكري.
كما دعا المبعوث الخاص الأطراف إلى الانخراط في مفاوضات بحسن نية تحت رعاية
منظمة الأمم المتحدة
.
واعتبر غروندبيرغ أن اليمن يواجه أكثر من أي وقت مضى خطر اندلاع صراع واسع النطاق.
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