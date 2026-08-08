مقتل 10 أشخاص بهجمات حوثية جديدة على مأرب اليمنية

وتأتي الهجمات غداة مقتل 58 عنصراً من القوات الحكومية في هجمات حوثية، في أعنف تصعيد يشهده منذ سنوات.وأكدت مصادر مطلعة أن "قوات في اليمن أحبطت هجوما حوثيا باتجاه مواقعها شمال منطقة الحيمة بمحافظة غربي اليمن".وجاء ذلك بعد رصد تجمع عشرات المقاتلين واستهدافهم بقصف صاروخي قبل بدء الهجوم، مما أسفر عن سقوط قتلى في صفوف الحوثيين.وأعقب ذلك تبادل للقصف المدفعي واستهداف تعزيزات حوثية في الغويرق، ورد الحوثيون بالمدفعية والدبابات وأطلقوا طائرة مسيرة، تمكنت قوات المقاومة من إسقاطها بواسطة منظومة تشويش إلكتروني.من جانب آخر أعلنت القوات الجنوبية في اليمن التعامل مع مسيرات معادية غربي مدينة عدن.وسط هذه الأجواء، دعا هانز غروندبيرغ، للأمم المتحدة إلى اليمن، الأطراف اليمنية إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس، ووقف الأعمال التي تُشجّع على الرد العسكري.كما دعا المبعوث الخاص الأطراف إلى الانخراط في مفاوضات بحسن نية تحت رعاية .واعتبر غروندبيرغ أن اليمن يواجه أكثر من أي وقت مضى خطر اندلاع صراع واسع النطاق.