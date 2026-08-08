الخزانة الأميركية: إعادة فتح مضيق هرمز خلال يومين

وقال بيسنت إن " تحكم الخناق على ، وإن تواجه تضخماً في أسعار الغذاء يتراوح بين 150 و180 في المئة، وأنها عاجزة عن دفع رواتب قواتها".وأضاف أن "إعادة فتح المضيق يُفترض أن تؤدي إلى تراجع أسعار الطاقة".على الصعيد ذاته، قال مسؤول أميركي إن "تقدماً أُحرز في المحادثات بين سلطنة عُمان وإيران بشأن ، وإن واشنطن تتوقع التوصل إلى اتفاق قريباً".وأوضح المسؤول أن " سترفع الحصار عن الموانئ الإيرانية فور إعلان اتفاق يضمن استئناف حركة الملاحة التجارية من دون عوائق".وفي السياق، نقل موقع أكسيوس عن دبلوماسي من إحدى الدول الوسيطة قوله إن المفاوضين الإيرانيين ينتظرون الموافقة النهائية من الإيراني على الاتفاق مع سلطنة عُمان بشأن مضيق هرمز.من جانبه، قال الرئيس الإيراني إن المفاوضات مع الولايات المتحدة تتم بإذن من المرشد الإيراني مجتبى .ووجه بزشكيان انتقادا لجهات داخل إيران لا تريد الحوار وقال إنها لا تفعل سوى إطلاق الشعارات والدعوة إلى التصعيد.كما ألمح بزشكيان إلى ضرورة التخلي عن التصعيد طالما هناك إمكانية للحصول على مكاسب عبر الحوار.