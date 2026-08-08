تحذير صحي.. 240 مصابا بفيروس حمى غرب النيل

وأشار في تقريره الصادر أمس الجمعة، إلى أنه "تم الإبلاغ عن إجمالي 241 حالة إصابة بشرية منذ بدء موسم انتقال العدوى حتى يوم الأربعاء".وأضاف المركز أنه "تم الإبلاغ عن 139 حالة إصابة في و61 في . وتم تسجيل 17 حالة إصابة في إسبانيا و13 في الشمالية. وسجلت ست حالات وفرنسا أربع حالات، بينما تم تسجيل حالة واحدة في ".وكانت العالمية قد دعت أواخر الشهر الماضي إلى زيادة توخي الحذر، في أعقاب تسجيل عدة حالات إصابة بحمى غرب النيل في جنوب أوروبا.وأضافت المنظمة أن "فيروس حمى غرب النيل عادة ما ينتقل بين البعوض والطيور، غير أن البعوض المصاب يمكنه أيضا أن يلدغ البشر وينقل إليهم العدوى في أغلب الأحيان في الفترة بين تموز وأيلول".