بعد استهدافها.. اندلاع حريق في سفينة أخرى بمضيق هرمز

وتحدثت وكالة " بالعربية" الرسمية عن احتراق سفينة بعد استهدافها في من قبل الإيراني لعدم التزامها بتعليمات المرور.وأعلنت (أدنوك)، إحدى أكبر منتجي الطاقة في العالم، أن 15 من سفنها تعرضت لضربات في هجمات وصفتها بأنها غير مبررة لدى عبورها مضيق هرمز منذ بدء الصراع.وأظهرت بيانات حديثة تراجع حركة الملاحة عبر مضيق هرمز إلى 33 سفينة فقط خلال الفترة الممتدة من الاثنين إلى الخميس الماضيين، مقارنة بـ50 سفينة في الفترة نفسها من الأسبوع السابق.