100 دولار لكل عائد.. الأمم المتحدة تشجع السوريين على العودة

ويقدم البرنامج دعما يشتمل على تأمين نقل اللاجئين وتقديم منحة نقدية لمرة واحدة بقيمة 100 دولار أمريكي لكل فرد من أفراد العائلة الراغبين في العودة إلى كما قد تحصل العائلات المؤهلة على دفعة مالية إضافية تعطى لمرة واحدة بقيمة 300 دولار أمريكي لكل عائلة.كما يتيح البرنامج اصطحاب ما يصل إلى 8 أمتار مكعبة من الأمتعة، بالإضافة إلى أمتعتهم الشخصية المحمولة.مواعيد الرحلات:وحددت المفوضية مواعيد مبدئية لرحلات العودة المقررة وفق الآتي:25 من اب: الانطلاق من الكرنتينا عبر معبر المصنع.9 من ايلول: عبر معبر العبودية (لم يتم تأكيد نقطة الانطلاق بعد).16 من ايلول: الانطلاق من فندق بارك عبر معبر المصنع.23 من ايلول: عبر معبر العبودية (لم يتم تأكيد نقطة الانطلاق بعد).وتشمل نقاط الوصول في سوريا محافظات ريف دمشق، دمشق، ، حماة، إدلب، وحلب.ودعت مفوضية اللاجئين الراغبين بالاستفادة من البرنامج التواصل على 04726111 قبل عشرة أيام على الأقل من تاريخ المغادرة الذي يرغبون به.كما أشارت المفوضية إلى أنه قد يتم إلغاء أو تأجيل الرحلة بسبب الوضع الأمني وإغلاق الطرق المحتمل داعية إلى عدم مغادرة المنازل أو بيع الممتلكات قبل تأكيد واستلام نموذج العودة.كما أكدت أنه في حال لم يتم التواصل مع الأشخاص الراغبين بالعودة قبل عشرة أيام على الأقل من موعد المغادرة التالي فهذا يعني أنه لم يخصص لهم مقعد.